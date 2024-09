Marcelo Sant'Ana é o diretor executivo do Vasco - Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 20/09/2024 15:34 | Atualizado 20/09/2024 15:37

Rio - Semifinalista da Copa do Brasil, o Vasco irá decidir a vaga na decisão da competição em São Januário. O diretor executivo do clube carioca, Marcelo Sant'Ana confirmou o local da partida. Havia uma possibilidade do Cruz-Maltino mandar o confronto diante do Atlético-MG no Maracanã.

"Será em São Januário, onde a torcida se sente à vontade. A gente está num ano especial pela possibilidade da negociação do potencial construtivo. Então a gente tem feito, através do presidente Pedrinho e do nosso CEO, Carlos Amodeu, todo esforço para a gente poder jogar o máximo de partidas em São Januário até o final da temporada. Então, a semifinal da Copa do Brasil está confirmada no estádio de São Januário", afirmou o dirigente após o sorteio do mando da semifinal na sede da CBF.



As partidas da semifinal Copa do Brasil estão marcadas para as semanas dos dias 2 e 17 de outubro, com os confrontos de ida e volta, respectivamente. As datas e horários ainda serão confirmados pela CBF. O campeão da Copa do Brasil fica com R$ 73,5 milhões, enquanto o vice receberá R$ 31,5 milhões, além da premiação acumulada ao longo das fases.



Vasco e Atlético-MG se encontraram duas vezes na Copa do Brasil, nas quartas de final das temporadas de 1994 e 1995. Em ambas as ocasiões o Atlético-MG decidiu em casa, mas foi o clube cruz-maltino quem ficou com a vaga na semifinal.