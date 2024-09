Jair não treinava com o elenco do Vasco desde que machucou o joelho esquerdo, em fevereiro - Matheus Limas / Vasco

treinou no campo com o elenco do Vasco pela primeira vez, na quarta-feira (18), desde a grave lesão no joelho esquerdo, em fevereiro. O volante ainda levará mais um período de preparação para ficar novamente à disposição para os jogos, mas comemorou bastante mais um passo importante na recuperação. Jairna quarta-feira (18), desde a grave lesão no joelho esquerdo, em fevereiro. O volante ainda levará mais um período de preparação para ficar novamente à disposição para os jogos, mas comemorou bastante mais um passo importante na recuperação.

"Voltar a treinar com o grupo, ainda que gradativamente, é mais uma vitória na minha carreira. Estou feliz e animado para os próximos passos que virão com a camisa do Vascão. Não vejo a hora de estar em campo, honrando esse manto e revendo a torcida!", postou nas redes sociais.



em 4 de fevereiro. Operado no dia 14 do mesmo mês, ele então deu início a uma longa recuperação.

Jair rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no empate em 1 a 1 do Vasco com o Flamengo, pelo Campeonato Carioca,. Operado no dia 14 do mesmo mês, ele então deu início a uma longa recuperação.

O retorno aos treinos com o elenco vascaíno será gradativo. O volante ainda precisa trabalhar a parte física e fazer reforço muscular, além de recuperar o ritmo. Ainda assim, pode ficar à disposição em outubro, a depender da evolução.



Com o retorno de Jair em breve, o Vasco passará a ter mais uma opção no meio de campo para a reta final de temporada. Atualmente, o técnico Rafael Paiva conta com Hugo Moura e Sforza como titulares, além de Mateus Carvalho e Galdames que têm ficado como opção no banco.