Publicado 18/09/2024 17:10

Ausente no treino da última terça (17), o argentino participou normalmente da atividade desta quarta (18) no CT Moacyr Barbosa. Rio - O atacante Pablo Vegetti não deve ser problema para o duelo do Vasco com o Palmeiras, no próximo domingo (22), em Brasília., o argentino

Vegetti precisou ficar de repouso por conta de uma virose e não foi ao CT na terça. O artilheiro vascaíno ficou em campo durante os 90 minutos do clássico com o Flamengo, no último domingo (15), mesmo com febre.

Apesar de já ter 35 anos, Vegetti coleciona um alto número de jogos na temporada. O argentino esteve em campo em 90% das partidas desde que chegou ao Vasco. Dos 68 jogos possíveis neste período, entrou em campo em 61, sendo 58 como titular.

Vasco e Palmeiras se enfrentam no próximo domingo (22), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha.