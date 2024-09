Aloísio Chulapa em treino pelo Vasco, em 2009 - Marcelo Sadio/Vasco da Gama

Publicado 17/09/2024 19:13

Rio - Um dos atacantes do Vasco na Série B de 2009, Aloísio Chulapa enfrentou um momento difícil durante sua passagem pelo clube carioca. Em uma partida contra o Brasiliense, no Distrito Federal, o ex-jogador engasgou com um chiclete que mascava para tentar driblar a baixa umidade da região Centro-Oeste. Em entrevista ao "ge", ele definiu o ocorrido como "o pior momento de sua carreira".

"Quando o Fernando Prass bateu o tiro de meta, eu subi com o zagueiro, ele tocou na minha costela, eu me engasguei e foi terrível. Caí com o chiclete entalado. Passei o tempo apagado, não lembro de nada. Só lembro de ter acordado com o médico já puxando e tirou a bola da garganta, cheio de sangue", recordou Chulapa.

"Depois, fui levado direto para o hospital e passei umas seis, oito horas. Pior momento da minha carreira", completou.

Segundo Chulapa, a recomendação para que ele mascasse chiclete partiu do preparador físico do Vasco na época.

"Como a umidade lá é muito baixa, o preparador físico, como já tinha trabalhado lá no Brasiliense e no Gama, falou que era bom mascar chiclete pra minimizar o problema. Daí, o roupeiro comprou bubbaloo e eu coloquei dois de uma só vez. Acabou o primeiro tempo e o chiclete tava seco. Eu meti o terceiro bubbaloo na boca. Ficou duro, igual a uma bola de sinuca", finalizou.

A passagem de Aloísio Chulapa pelo Vasco foi apagada. O Rei do Danone disputou apenas 12 partidas pelo clube e deixou São Januário sem marcar gols.