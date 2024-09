Vasco possui a atual maior invencibilidade do Brasileirão - Divulgação / Vasco

Publicado 16/09/2024 14:56

Rio - Dono de um dos melhores aproveitamentos do futebol brasileiro no segundo semestre da temporada, o Vasco possui a atual maior invencibilidade do Brasileirão. Ao todo, são seis jogos sem ser derrotado, com três vitórias e três empates.

Nos últimos seis jogos, o Vasco possui 66,7% aproveitamento. No período, o Cruz-Maltino marcou 10 gols e sofreu apenas seis (média de um por partida). Segundo o "SofaScore", a equipe comandada por Rafael Paiva precisa de 5.7 finalizações para marcar e 14.2 para sofrer gols.

O Vasco empatou com o Flamengo por 1 a 1, neste domingo (15), no Maracanã, pela 26ª rodada, e segue sonhando com uma vaga na Libertadores da próxima temporada. O jogo marcou o retorno de Philippe Coutinho, que marcou pela primeira vez desde que voltou para o Brasil.

Com o empate, o Vasco chegou a 35 pontos e ocupa o oitavo lugar. O Cruz-Maltino terá uma semana completa para trabalhar e volta a campo somente no próximo domingo (22), às 16h (de Brasília), contra o Palmeiras, em São Januário, pela 27ª rodada do Brasileirão.