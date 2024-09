Sforza e Gerson brigam pela posse da bola no clássico entre Flamengo e Vasco - Marcelo Cortes / Flamengo

Sforza e Gerson brigam pela posse da bola no clássico entre Flamengo e VascoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/09/2024 14:47

Leia mais: Rafael Paiva exalta elenco do Vasco após empate com o Flamengo

"Sabíamos que seria um jogo muito duro, porque eles tem bons jogadores. Nós treinamos durante a semana para elevar a intensidade e a agressividade da equipe. Acho que fizemos um grande trabalho para somar um ponto muito importante", declarou o argentino na zona mista após a partida.

"Estávamos perdendo por 1 a 0, empatar o classíco da forma que empatamos e terminar o jogo com possibilidade de ganharmos foi importante. A sensação acaba sendo boa", ponderou.

Sforza também reforçou a garra do elenco vascaíno para buscar o resultado: "O time nunca se dará por vencido, lutaremos sempre até o fim".

O próximo compromisso do Vasco será contra o Palmeiras, domingo (22), no Mané Garrincha, às 16h (de Brasília), em confronto válido pela 27ª rodada do Brasileirão. O volante destacou que será mais um adversário duro na competição. "Nós temos sempre que trabalhar mais. Cada jogo é uma final", disse.