Vasco foi goleado pelo Flamengo por 6 a 1 no primeiro turno do Brasileirão - Gilvan de Souza/Flamengo

Vasco foi goleado pelo Flamengo por 6 a 1 no primeiro turno do BrasileirãoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/09/2024 09:00

Rio - Muita coisa mudou desde a goleada histórica sofrida diante do Flamengo por 6 a 1, no primeiro turno do Brasileirão. O Vasco passou por troca de treinadores, chegada de reforços, recuperou a autoestima e sonha com título da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino reencontra o Rubro-Negro neste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, e deseja reescrever um novo capítulo no "Clássico dos Milhões".

Desde a goleada, o Vasco trocou o treinador português Alvaro Pacheco pelo interino Rafael Paiva, que se firmou. O comandante deu oportunidade para os jovens, ganhou reforços e potencializou as melhores qualidades do elenco, como as jogadas aéreas. Em meio a reação no Brasileirão, o Cruz-Maltino resistiu na Copa do Brasil e chegou à semifinal pela primeira vez desde 2011.

O Vasco mudou da água do vinho desde a goleada para o Flamengo. No segundo semestre da temporada, o Gigante da Colina tem o segundo melhor aproveitamento. Nos últimos 15 jogos, venceu nove, empatou três e perdeu apenas três, tendo 66.6% de aproveitamento. Foram 21 gols marcados e 13 sofridos (menos do que um por partida).

O "Clássico dos Milhões" ganha um novo capítulo neste domingo, e o Vasco espera escrever uma história com final feliz. O primeiro confronto desde a goleada é uma oportunidade para fechar a ferida e aumentar ainda mais a moral de uma equipe que se reergueu na temporada, sonha com título nacional e com a volta para a Libertadores em 2025.