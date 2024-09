Philippe Coutinho em treino do Vasco - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 14/09/2024 16:43

Rio - O técnico Rafael Paiva, do Vasco , contará com Philippe Coutinho e Lucas Piton para o jogo contra o Flamengo . A dupla era dúvida, mas foi relacionada após a atividade deste sábado (14).

O meio-campista não entra em campo desde o empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no dia 3 de agosto, por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele se recuperou do problema, mas foi diagnosticado com Covid-19 logo depois, o que atrasou seu retorno.

Lucas Piton tem seis gols em 2024 Matheus Lima/ Vasco

Já o lateral-esquerdo deixou a partida contra o Athletico-PR, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, com dores no tornozelo esquerdo. No entanto, não será problema e vai para o clássico.

Além disso, Maxime Dominguez também fica à disposição. O suíço está regularizado e pode fazer a estreia com a camisa do Cruz-Maltino. As informações foram dadas primeiro pelos jornalistas Lucas Pedrosa e Venê Casagrande.

Agenda

O Vasco enfrentará o Flamengo neste domingo, a partir das 18h30, no Maracanã. A partida é válida pela 26ª rodada do Brasileirão.