Vegetti celebra gol marcado sobre o Athletico-PR na Ligga Arena - Matheus Lima / Vasco

Vegetti celebra gol marcado sobre o Athletico-PR na Ligga ArenaMatheus Lima / Vasco

Publicado 12/09/2024 14:58

Rio - Artilheiro e um dos principais jogadores do Vasco nesta edição da Copa do Brasil, Pablo Vegetti balançou as redes em todas as fases do torneio até aqui. No total, o argentino marcou seis gols ao longo da trajetória cruz-maltina rumo à semifinal.