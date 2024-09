Rayan acertou o braço em jogador do Athletico-PR e foi expulso - Reprodução / Instagram

Publicado 12/09/2024 12:47 | Atualizado 12/09/2024 12:48

Rio - Rayan se desculpou pela expulsão no primeiro tempo da classificação do Vasco sobre o Athletico-PR na Copa do Brasil . O atacante considerou o lance como um "descuido" e garantiu que a lição foi aprendida. Vegetti comentou a postagem nas redes sociais e afirmou que os erros farão o jovem crescer.

"Classificados! Muito feliz pela vaga na semifinal e por ver o time se superar mais uma vez e mostrar toda a sua força e união. Gostaria também de me desculpar com os meus companheiros e com o torcedor vascaíno pelo meu erro no lance da expulsão. A vontade de vencer não é justificativa pra um descuido desses, que podia ter comprometido o objetivo da equipe! Lição aprendida", disse Rayan.



O jogador foi advertido com o cartão vermelho aos 41 minutos da primeira etapa, quando o Vasco perdia por 2 a 0. Ele acertou o braço no rosto de Esquivel, lateral-esquerdo do Furacão.

Inicialmente, ele recebeu o cartão amarelo. No entanto, o árbitro de vídeo recomendou a análise do lance, e Wilton Pereira Sampaio mudou a marcação, decidindo expulsar o atleta.

Apesar de estar com um a menos, o Vasco diminui o placar com Vegetti minutos depois. Na segunda etapa, a equipe comandada por Rafael Paiva suportou a pressão do Athletico-PR, e levou a partida para os pênaltis — já que a ida também foi 2 a 1, para o Gigante da Colina. Nas cobranças, venceu a disputa por 5 a 4.



Agora, o Cruz-Maltino aguarda o vencedor do duelo entre Atlético-MG e São Paulo nesta quinta (12), às 21h45 (de Brasília), na Arena MRV, para saber quem irá enfrentar nas semifinais da Copa do Brasil.