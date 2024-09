Jogadores do Vasco festejam gol de Vegetti no tempo regulamentar - Matheus Lima/Vasco

Publicado 12/09/2024 13:55 | Atualizado 12/09/2024 14:01

Rio - O Vasco cresceu na temporada desde a chegada do interino Rafael Paiva e mudou da água do vinho. Das atuações contestáveis sob o comando de Ramon Díaz à semifinal da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino se tornou um dos times com melhor aproveitamento no segundo semestre de 2024.

Nos 15 jogos disputados no segundo semestre da temporada, o Vasco venceu nove, empatou três e perdeu apenas três, tendo 66.6% de aproveitamento. Foram 21 gols marcados e 13 sofridos (menos do que um por partida).

Segundo os dados do "SofaScore", o Vasco precisa de 7.4 finalizações para marcar um gol, além de 17.1 para sofrer um. Números que escancaram a evolução ofensiva e defensiva da equipe desde que Rafael Paiva assumiu o comando.

Com a vitória nos pênaltis sobre o Athletico-PR, o Vasco volta à semifinal da Copa do Brasil após 11 anos. É a nona vez na história que o clube chega nesta fase. O próximo adversário será Atlético-MG ou São Paulo, que decidem a vaga nesta quinta-feira (12), às 21h45 (de Brasília), na Arena MRV.