Teresa Cristina beija o uniforme do Vasco e comemora classificaçãoReprodução / Instagram

Publicado 12/09/2024 10:49 | Atualizado 12/09/2024 11:45

Teresa Cristina, de 56 anos, comemorou a classificação do Vasco para as semifinais da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (12). Em vídeo publicado no Instagram, a cantora se "declarou" a Pablo Vegetti, centroavante que fez o único gol do Cruz-Maltino na partida e converteu a cobrança decisiva na disputa de pênaltis contra o Athletico-PR.

"Vegetti, eu te amo", disse repetidamente, enquanto beijava o uniforme do clube. Ela também publicou stories com fotos do jogador e do goleiro Léo Jardim, que fez defesas importantes no jogo, inclusive nas penalidades.

Em outro vídeo publicado na manhã desta quinta-feira (13), também usando uma camisa do seu time de coração, Teresa falou sobre os tipos de conteúdos que aparecem nas suas redes sociais, e explicou que o Vasco é um deles.

"A minha timeline se resume a Vasco da Gama, produtos para pele, perfis de indução de sono e só", declarou, afirmando que não consegue ver o que seus amigos publicam. "Se vai ficar enchendo minha timeline de cosmético, enche ela de Vasco logo. Pelo menos é um assunto que eu gosto, vou me interessar, clicar", contestou.

Nos comentários de ambas as publicações, internautas vascaínos fizeram coro às comemorações. "Eu amo o Léo Jardim! Nosso herói!", afirmou uma fã da cantora. "Só quero ver e comentar sobre Vasco", respondeu outro.

O jogo

O Athletico-PR venceu o Vasco por 2 a 1 na Ligga Arena, no Paraná. Mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o time comandado por Rafael Paiva conseguiu segurar o resultado, que foi o mesmo do jogo de ida entre as equipes e levou o confronto para os pênaltis.

A defesa de Léo Jardim e a cobrança de Vegetti, a última da disputa, garantiram a vaga do Cruz-Maltino à semifinal da Copa do Brasil. O adversário será o vencedor do duelo entre Atlético-MG e São Paulo, que acontece nesta quinta-feira (12).