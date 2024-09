Léo Jardim foi decisivo em duas disputas de pênaltis na Copa do Brasil de 2024 - Matheus Lima / Vasco

Léo Jardim foi decisivo em duas disputas de pênaltis na Copa do Brasil de 2024Matheus Lima / Vasco

Publicado 12/09/2024 00:19 | Atualizado 12/09/2024 07:43

Curitiba - Léo Jardim celebrou a classificação do Cruz-Maltino para a semifinal da Copa do Brasil , nesta quarta-feira (11), após a vitória nos pênaltis sobre o Athletico-PR por 5 a 4. O goleiro destacou que o grupo tem conseguido resgatar "a essência do que é ser Vasco " e acredita que o feito do time nesta noite é "para marcar a história".

"Acredito que a gente está conseguindo resgatar a essência do que é ser Vasco, independente do ambiente, independente da circunstância. Hoje, a gente tomou 2 a a 0 e, mesmo com um a menos, conseguimos manter a cabeça no lugar. Já disse em outras oportunidades, em outras fases, esse grupo se provou. Se provou nas outras oportunidades e hoje, mais uma vez, se mostrou ser um grupo muito resiliente, tem uma força mental muito grande. Fazer o que fizemos hoje é realmente para marcar história. A gente fica muito feliz. Parabenizar todo o grupo e comemorar bastante essa classificação", disse Léo Jardim, à Prime Video.

O Vasco perdia a partida por 2 a 0 e viu Rayan receber o cartão vermelho na reta final do primeiro tempo. Ainda assim, minutos depois da expulsão do jovem atacante, Vegetti apareceu para descontar para o time carioca.

O jogo permaneceu em 2 a 1 até o apito final. Como o Cruz-Maltino venceu o Furacão pelo mesmo placar na partida de ida , o confronto foi para os pênaltis. Sforza, Puma, Victor Luis, Matheus Carvalho e Vegetti marcaram nas penalidades. Além disso, Léo Jardim defendeu a cobrança de Canobbio.

Situação na Copa do Brasil

Na próxima fase, o Gigante da Colina enfrentará o vencedor do confronto entre Atlético-MG e São Paulo. As duas equipes medem forças nesta quinta-feira, a partir das 21h45, na Arena MRV. O Galo venceu o duelo de ida por 1 a 0.

Agenda do Vasco

Agora, a equipe de Rafael Paiva volta as atenções para o Brasileirão. O Vasco enfrentará o Flamengo no próximo domingo, às 18h30, no Maracanã. A partida é válida pela 26ª rodada do campeonato.