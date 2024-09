Rafael Paiva é o técnico do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 12/09/2024 01:13 | Atualizado 12/09/2024 01:13

"A gente tem sofrido bastante ultimamente em resultados, em placares, em alguns momentos com um jogador a menos, de novo aqui. Acho que isso tem norteado um pouquinho nosso trabalho, sofrer um pouco mais do que a gente gostaria, mas também nos faz elevar um nível. Estamos cada vez sofrendo, mas conseguindo atingir os resultados que gostaríamos. Hoje não veio a vitória, mas veio a classificação, uma classificação importantíssima".

"Estamos lutando, batalhando, trabalhando muito para a gente evoluir o nível do Vasco. A gente conseguido sucesso no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. A gente está muito feliz. Sofrendo, mas conquistamos o objetivo. Acho que o caminho é esse até conseguirmos um pouquinho mais de tranquilidade. É um processo, mas estamos conseguindo evoluir. Acho que isso é o mais importante".

O Vasco perdia a partida desta noite por 2 a 0 e viu Rayan receber o cartão vermelho por agressão a Esquivel na reta final do primeiro tempo. Ainda assim, minutos depois da expulsão do jovem atacante, Vegetti apareceu para descontar para o time carioca.

O jogo permaneceu em 2 a 1 até o apito final. Como o Cruz-Maltino venceu o Furacão pelo mesmo placar na partida de ida, o confronto foi para os pênaltis. Sforza, Puma, Victor Luis, Matheus Carvalho e Vegetti marcaram nas penalidades. Além disso, Léo Jardim defendeu a cobrança de Canobbio.

"A gente falou com ele (Rayan) mais agora no pós-jogo. Sabemos como é difícil esse momento. Para o jogador que sai, a responsabilidade é gigantesca. O Rayan sabe dessa responsabilidade. Apesar de ser jovem, é um atleta experiente, nível de seleção brasileira. Sabemos que ele está num momento de amadurecer, são erros que podem facilmente não serem cometidos. A gente sabia que o jogo estaria muito quente, a temperatura estaria muito alta por tudo que aconteceu no primeiro jogo também, pela fase da competição, jogo de mata-mata. Falamos muito sobre isso".

"Acho que ele não conseguiu se controlar, errou mesmo, mas tenho certeza que é um atleta que tem muito potencial, está evoluindo. Apesar do erro, está no caminho da evolução. O que vale é o espírito do grupo, do quanto a gente se sacrificou por ele. A gente sabia que se nós fossemos desclassificados, o peso seria muito grande em cima dele. Então, foi um sacrifício a mais que a gente fez para passar e amenizar um pouquinho essa situação do Rayan".

Agora, a equipe de Rafael Paiva volta as atenções para o Brasileirão. O Vasco enfrentará o Flamengo no próximo domingo, às 18h30, no Maracanã. A partida é válida pela 26ª rodada do campeonato. Depois de desfrutar a classificação, o grupo começará a pensar no clássico.

"Nosso foco total na semana foi o Athletico-PR. Em nenhum momento a gente desviou foco. A gente sabia da importância desse jogo e da dificuldade que seria. Então, a gente ainda nem olhou para o Flamengo da forma que deveria porque a gente não poderia ter olhado antes mesmo. A gente tinha que focar nesse jogo. Agora temos que curtir um pouquinho o momento, desfrutar um pouquinho essa classificação. A partir de amanhã o foco tem que ser 100% no Flamengo. É um clássico gigante. Sabemos que será um jogo difícil, precisamos pontuar no Campeonato Brasileiro, a gente precisa manter o foco onde a gente quer estar e chegar".