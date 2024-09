Diretor da SAF do Vasco, Marcelo Sant'Ana minimizou a ausência de um zagueiro no pacote de reforços - Reprovução / VascoTV

Publicado 10/09/2024 13:28 | Atualizado 10/09/2024 13:42

Vasco acertou seis contratações na janela de transferências do segundo semestre, mas não conseguiu trazer um zagueiro para resolver a carência do elenco no setor defensivo. Para o diretor da SAF, Marcelo Sant'Ana, a ausência de um jogador para a zaga no pacote de reforços não será um problema para a sequência de temporada.

"A janela do meio do ano é de correção, fizemos os grandes movimentos no início da temporada. Na minha chegada, tivemos a lesão do João Victor, que nos deixou com três zagueiros adultos e os dois da base. O retorno do João Victor nos passou tranquilidade e não encontramos um atleta que casasse responsabilidade financeira e retorno técnico", explicou.



O dirigente do Vasco ainda reforçou o bom desempenho defensivo do time sob o comando de Rafael Paiva, o que deu mais tranquilidade para a diretoria optar por não fazer loucura financeira.



"Dentro do Brasileiro, temos a 14ª defesa em gols sofridos. Mas o recorte desde o Paiva é a quarta menos vazada. Buscamos qualificar, mas temos de trazer quem se encaixe na realidade. Jogador que bota dificuldade não interessa. Não pode pagar R$ 1 milhão em um zagueiro. Confiamos no nosso grupo", afirmou.



Marcelo Sant'Ana também deu detalhes sobre a busca por um zagueiro nos últimos meses. O Vasco tentou mais recentemente nomes como Luan Peres, que acertou com o Santos, e o argentino Ian Glavinovich, do Newell's Old Boys, que chegou a estar certo, mas não houve tempo para a regularização até o fim da janela.



"Buscamos jogadores entre 28, 30 anos, perfil consolidado. Que chegassem com perspectiva de brigar por posição. No fim, negociamos com Ian, um perfil diferente, mas que no primeiro semestre estava na seleção olímpica da Argentina. Peça interessante, mas por contrato não foi possível", disse.



Outras declarações do diretor do Vasco



Responsabilidade financeira

"Não são em dois, três meses que vamos corrigir todos os problemas. É duro para o torcedor ouvir isso.Tem que ter responsabilidade. É difícil para um clube que nunca falou sobre respeito ao orçamento ouvir isso. Vasco é competitivo pela força da torcida, grandeza, mas não pelas últimas gestões. De 2000 pra cá começou a ficar muito abaixo de sua história e potencial. Esperamos corrigir".



Rafael Paiva foi efetivado?

"Paiva não dá o treino? Não escala o time? Não tem dúvida de quem é o comandante. Nome interino, efetivado... ele é o técnico. Dá resultado que a torcida e a diretoria desejam. Vamos aproveitar o momento".



Sobre Maxime Dominguez

"Estava jogando em Portugal, acompanhamos com mais detalhes. Depois vimos os jogos na Polônia e Suíça. Se estivesse lá, dificilmente traria, não são mercados monitorados pelo Vasco. Estamos no limite dos estrangeiros que podem ser relacionados. Vamos olhar mais pelos brasileiros nas Séries A e B".