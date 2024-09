Sob o comando de Rafael Paiva, o Vasco enfrenta o Athletico-PR na Ligga Arena nesta quarta (11) pela Copa do Brasil - Leandro Amorim / Vasco

Curitiba - O Vasco entrará em campo nesta quarta-feira (11), diante do Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil, e visa quebrar um longo tabu atuando como visitante. O Cruz-Maltino não vence o Furacão fora de casa há mais de 17 anos.

A última vitória do clube carioca em Curitiba foi no dia 15 de agosto de 2007, em jogo válido pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, Rubens Júnior, Abuda, Andrade e Conca marcaram para selar o placar em 4 a 2 para o Gigante da Colina. Dinei e Alan Bahia balançaram as redes pelo time rubro-negro.Desde então, Vasco e Athletico-PR duelaram 13 vezes no Paraná. Ao todo, foram nove triunfos do Furacão e quatro empates.