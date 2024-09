Coutinho está há mais de um mês sem jogar pelo Vasco - Leandro Amorim/vasco

Coutinho está há mais de um mês sem jogar pelo VascoLeandro Amorim/vasco

Publicado 10/09/2024 16:11

a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, na quarta-feira (11) às 21h30.

Philippe Coutinho será desfalque mais uma vez do Vasco . Apesar da expectativa de que pudesse jogar por ter treinado nos últimos dias , o meia ainda precisa de mais tempo para aprimorar a forma física. Por isso, foi preservado da viagem a Curitiba, onde o Cruz-Maltino disputa

Coutinho está fora da equipe desde 3 de agosto, quando sentiu lesão muscular na coxa esquerda no empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino. Quando já estava de volta aos treinos no campo, ele teve covid-19 e ficou alguns dias parado, o que necessitou mais tempo de trabalho físico.



Coutinho pode voltar contra o Flamengo



A questão de estar sem ritmo de jogo por causa do longo tempo sem atuar, além da preocupação em evitar nova lesão no gramado sintético da Ligga Arena fizeram com que o meia e o Vasco adotassem cautela.

A expectativa é que ele possa ficar à disposição no clássico de domingo, contra o Flamengo, mas dependerá do restante da semana.



Leia mais: Vasco apresenta o suíço Maxime Dominguez

Além de Coutinho, o Vasco não terá João Victor, que está suspenso. Com isso, Léo volta à equipe titular.



A delegação que viajou a Curitba ainda terá dois 'reforços' que chegam na quarta-feira. Puma Rodríguez, com a seleção do Uruguai, e Jean David, com o Chile, jogam nesta terça-feira (10) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, mas ficarão à disposição do técnico Rafael Paiva na quarta.



Provável escalação do Vasco contra o Athletico-PR



Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Cocão, Payet (Sforza), Rayan, David (Emerson Rodríguez) e Vegetti.

Quartas de final da Copa do Brasil

Após vencer de virada por 2 a 1 em São Januário, o Vasco tem a vantagem do empate na partida de volta em Curitiba. Caso o Athletico-PR vença por um gol de diferença, a vaga para a semifinal da Copa do Brasil será definida nos pênaltis.

Mas se os donos da casa estarão classificados vencerem por dois ou mais gols de diferença.