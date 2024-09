Vasco tenta recuperar Coutinho antes do jogo contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 10/09/2024 08:30 | Atualizado 10/09/2024 08:34

Rio - Philippe Coutinho está próximo de retornar, mas ainda é dúvida para o próximo jogo do Vasco. O meia, de 32 anos, voltou a treinar durante o período sem partidas para recuperar a forma física, mas a relação para o confronto contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena, dependerá da avaliação na atividade desta terça (10), no CT Moacyr Barbosa, segundo o "ge".

O Vasco aproveitou o tempo livre no calendário para recuperar Philippe Coutinho. O camisa 11 disputou apenas quatro jogos desde que retornou para o Brasil e possui uma média de 40.7 minutos em campo. O recondicionamento do meia virou prioridade e a comissão técnica crê em uma evolução na sequência da temporada. Mas a volta pode não acontecer diante do Athletico-PR, como previsto inicialmente.

Após a reestreia, Coutinho ficou afastado para recuperar a forma física. O jogador estava no Al-Duhail, do Catar, onde ficou um longo período sem jogar e disputou apenas 23 jogos desde o ano passado. Além da dificuldade para readquirir o ritmo, o meia precisou se recuperar de Covid-19 nas últimas semanas, o que atrasou o processo de recuperação.

O Vasco finaliza a preparação para enfrentar o Athletico-PR ainda nesta terça-feira, antes de embarcar para Curitiba. O Cruz-Maltino venceu o Furacão no jogo de ida por 2 a 1, em São Januário, e pode até empatar para avançar à semifinal da Copa do Brasil. Em caso de derrota por um gol de diferença, a disputa pela vaga será nos pênaltis.