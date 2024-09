Pedrinho é o presidente do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 08/09/2024 21:20

Rio - O presidente do Vasco, Pedrinho, abordou os dois principais nomes do elenco do clube carioca, em entrevista ao "Cana Igor Rodrigues". O mandatário revelou que Dimitri Payet superou uma momento de tristeza no Cruz-Maltino e que confia que Philippe Coutinho irá superar o momento de lesões.

"O Payet é muito acima. Quando eu tive os primeiros contatos eu percebi ele muito triste. Tive uma primeira conversa logo após o jogo contra o Flamengo, dentro do vestiário a gente conversou por mais de 40 minutos. O que incomodava ele era a posição do nosso time, porque ele gostaria de brigar por coisas melhores, ele foi desabafando e fomos mostrando a ele que era o início de uma nova construção. Quando as coisas começaram a melhorar, com a chegada do Coutinho também, o semblante dele mudou", afirmou.



Em relação ao apoiador brasileiro, Pedrinho afirmou que acredita que o jogador conseguirá dar uma contribuição importante para o Vasco em breve.

"Ele está se cobrando demais para dar uma resposta. O que eu falei para ele é ter tranquilidade, que a presença dele já mexe com toda a estrutura. As pessoas estão enganadas sobre ele não dar uma resposta técnica. Coutinho é muito forte, tecnicamente é muito acima da média, a gente vê nos treinos. Ele teve uma infelicidade, veio de uma intensidade diferente, e tenho certeza que ele vai dar uma resposta. Melhora até a qualidade dos treinos, a gente viu jogadores que estavam abaixo terem uma melhora instantânea", contou.