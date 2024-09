Philippe Coutinho deve ser relacionado contra o Athletico-PR - Leandro Amorim / Vasco

Philippe Coutinho deve ser relacionado contra o Athletico-PRLeandro Amorim / Vasco

Publicado 06/09/2024 08:30 | Atualizado 06/09/2024 08:34

Rio - O Vasco aproveitou o tempo livre no calendário para recuperar Philippe Coutinho. O jogador, de 32 anos, disputou apenas quatro jogos desde que retornou para o futebol brasileiro e possui uma média de 40.7 minutos em campo. O recondicionamento do meia virou prioridade, e o Cruz-Maltino crê em uma evolução para a sequência da temporada.

Após a reestreia, Coutinho ficou afastado para recuperar a forma física. O jogador estava no Al-Duhail, do Catar, onde disputou apenas 23 jogos na temporada 2023/24, e ficou um longo período sem jogar. Sem ritmo de jogo, era natural que sentisse dificuldade no retorno ao futebol brasileiro. Além disso, o camisa 11 precisou se recuperar de Covid-19 nas últimas semanas.

O Vasco projeta o retorno de Coutinho no próximo dia 11, contra o Athletico-PR, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino venceu a partida de ida por 2 a 1, em São Januário, e pode até empatar para avançar à semifinal da competição. O meia deve voltar a ser relacionado, mas a tendência é que fique no banco de reservas.