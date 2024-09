Rafael Paiva em treino no CT Moacyr Barbosa - Leandro Amorim/ Vasco

Rio - A mudança de comando do Vasco no Brasileiro fez o Cruz-Maltino respirar novos ares em 2024. Com Rafael Paiva, o clube carioca tem 62,5% de aproveitamento na competição. Caso consiga manter esse ritmo até o fim da competição, a equipe de São Januário fará a melhor campanha na Série A desde 2011, quando foi vice-campeão brasileiro.

Sob o comando de Rafael Paiva, o Vasco entrou em campo em 16 jogos no Brasileiro com nove vitórias, três empates e quatro derrotas. Em 48 pontos possíveis, o Cruz-Maltino conseguiu alcançar 30. Atualmente, o clube carioca tem 34 pontos e mais 14 jogos pela frente. Com esse aproveitamento, o clube carioca terminaria a competição com 60 pontos.

A campanha seria superior a de 2017, quando se classificou para a Libertadores. Na ocasião, o Vasco terminou o Brasileiro em sétimo lugar com 56 pontos. A ida para a competição sul-americana aconteceu em virtude do Cruzeiro, que conquistou a Copa do Brasil, e o Grêmio, campeão da Libertadores, terem terminado no G-6.

Em 2012, o clube carioca terminou o Brasileiro na quinta colocação com 58 pontos. Um ano antes, o Vasco lutou pelo título da Série A até a última rodada e acabou ficando em segundo lugar, com 69 pontos, dois a menos que o campeão Corinthians. Foi a melhor campanha do Cruz-Maltino na história dos pontos corridos.

Caso termine o Brasileiro com 60 pontos, o Vasco tem boas possibilidades de obter uma classificação para a Libertadores. No ano passado, a pontuação não seria suficiente, porque o Bragantino, que conseguiu a última vaga, terminou a Série A com 62 pontos. Porém, a pontuação seria suficiente em 2022, 2021 e 2020.