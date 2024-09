Ian Glavinovich chegará para suprir lacuna importante no elenco do Vasco - Reprodução / Instagram

Rio - O Vasco selou acordo com o Newell's Old Boys, da Argentina, para contratar o zagueiro Ian Glavinovich. Agora, a diretoria corre para finalizar a transferência do jogador até o fim desta segunda-feira (2), quando se encerra a janela de transferências. As informações são do site 'ge'.

O defensor chegará por empréstimo de um ano, com opção de compra ao fim do vínculo. Ele tem contrato com o clube argentino até o fim de 2025. O Cruz-Maltino, inclusive, pagará pela transação.



Ian Glavinovich assinará contrato à distância e é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias para cumprir todos os requisitos do acordo.

A chegada de um reforço para o setor defensivo era tratada como uma das prioridades desta janela de transferências. O Vasco chegou a tentar Rafael Tolói, da Atalanta, e Luan Peres, do Fenerbahçe, mas não obteve sucesso.