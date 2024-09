Pelo time profissional do Vasco, Erick Marcus fez 36 jogos, dois gols e duas assistências - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 02/09/2024 15:14

Rio - O Vasco anunciou o empréstimo do atacante Erick Marcus para o Ludogorets, da Bulgária. O jovem de 20 anos firmou vínculo até o fim da temporada europeia, em junho de 2025, com uma opção de compra atrelada ao contrato.

A ideia do Cruz-Maltino é aliviar a folha salarial. Anteriormente, o clube acertou a saída de Clayton Silva (Rio Ave), Praxedes (Athletico-PR), Serginho (Criciúma) e Zé Gabriel (Coritiba).

O garoto, inclusive, já foi anunciado pelos búlgaros e celebrou o novo desafio: "Tinha o sonho de jogar na Europa e aqui está se tornando realidade".

Erick Marcus recebeu poucas oportunidades ao longo desta temporada. Ele entrou em campo nove vezes, sendo uma como titular, no Campeonato Carioca.



Ao todo, fez 36 jogos com a camisa cruz-maltina no elenco profissional, com dois gols e duas assistências.