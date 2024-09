João Victor comemorando seu gol marcado no triunfo do Vasco contra o Vitória - Matheus Lima/Vasco

Publicado 01/09/2024 21:02

Saiu o primeiro gol de João Victor como jogador profissional após mais de 160 jogos na carreira. O zagueiro desencantou na noite deste domingo (1) no triunfo do Vasco por 1 a 0 sobre o Vitória, no Barradão, em Salvador, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro . Após o jogo, o zagueiro celebrou o tento anotado fora de casa, que garantiu o resultado ao Cruz-Maltino.

"Estou muito feliz, foi meu primeiro gol no profissional. Já jogo faz tempo, e nunca tinha saído. Saiu num momento especial. A gente precisava da vitória fora de casa. Estou muito feliz, dedico esse gol aos meus filhos, minha família, minha mulher, meu irmão... Sem eles, esse sonho de ser jogador de futebol não seria possível. Eu vivo isso hoje por eles", disse João Victor.

O zagueiro explicou que sua presença no jogo aéreo em lances de escanteio cobrado por Payet foi treinado durante a semana pelo técnico Rafael Paiva. É uma arma trabalhada pelo Vasco na temporada.

"Esse gol de escanteio é uma jogada trabalhada nos treinos antes desse jogo. O professor achou que o melhor posicionamento seria ali na marca do pênalti. Estou muito feliz com esse gol."

Com o resultado, o Cruz-Maltino foi a 34 pontos na tabela e se vê em situação favorável na pausa para a Data Fifa. O próximo compromisso será apenas no dia 11, contra o Athletico-PR, fora de casa, mas pela volta das quartas de final da Copa do Brasil - na ida, vitória por 2 a 1, de virada, em São Januário, com gols de Puma Rodríguez e Hugo Moura.