Maxime Dominguez, do Gil Vicente, pode ser o novo reforço do VascoDivulgação/Gil Vicente

Publicado 01/09/2024 14:47

Rio - O Vasco segue ativo no mercado e abriu negociações para contratar o meia suíço Maxime Dominguez, jogador de 28 anos do Gil Vicente, clube de Portugal. A diretoria cruz-maltina acelera nas conversas para poder fechar antes do encerramento da janela de transferências, nesta segunda-feira (2). As informações são do site "ge".

Concluir o negócio até segunda-feira é o objetivo e, caso isso não aconteça, o Vasco irá retirar sua oferta sem pensar em garantir Maxime Dominguez para o próximo ano. A proposta é de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,5 milhões) pela compra dos direitos econômicos e um contrato de quatro temporadas com o suíço.

O meia é aguardado no Rio de Janeiro também na segunda-feira. Ele entra em campo neste domingo pelo Campeonato Português contra o Braga, e viaja logo em seguida. Para conclusão, os documentos precisarão de assinatura digital visando o registro a tempo.

Maxime Dominguez está no Gil Vicente desde julho de 2023 após passagens por clubes suíços e poloneses. Quando jovem acumulou convocações para as seleções de base de seu país nas categorias sub-17, sub-19 e sub-20.