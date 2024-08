Vegetti é a esperança de gols do Vasco no Barradão - Leandro Amorim / Vasco

Vegetti é a esperança de gols do Vasco no BarradãoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 31/08/2024 15:55

série de seis partidas decisivas em setembro, para brigar por vaga na Libertadores e ficar perto de um título em 2024.

Vasco soube aproveitar os cinco jogos em casa - de seis disputados - para passar invicto o mês de agosto, o que o faz sonhar com a Copa do Brasil e subir na tabela do Brasileirão. Agora, o Cruz-Maltino inicia contra o Vitória, domingo (1), às 18h30 (de Brasília) no Barradão, uma, para brigar por vaga na Libertadores e ficar perto de um título em 2024.

Sob o comando de Rafael Paiva, o Vasco venceu quatro partidas e empatou outras duas no mês que se encerra neste sábado (31), e embalou na temporada. Uma invencibilidade em agosto que não acontecia desde 2010, segundo o historiador e coordenador do Centro de Memória do clube, Walmer Peres.



Fechamos o mês de agosto sem derrotas. O último ano que o Vasco passou invicto no mês do seu aniversário foi em 2010.



— Walmer Peres (@walmer_his) August 30, 2024

Graças a ela, o time superou o Atlético-GO por 1 a 0 e avançou às quartas de final da Copa do Brasil, tendo vencido o Athletico-PR por 2 a 1 na ida. Além disso, somou oito pontos de 12 possíveis no Brasileirão, o que o fez pular duas posições na tabela e chegar ao oitavo lugar, com 31 pontos, a oito do G-6.



Serão quatro jogos fora e dois em casa.

O que faz o Cruz-Maltino sonhar em brigar por uma vaga na Libertadores, como afirmou Paiva após a última rodada. Mas, para isso, a missão não será fácil no mês que se inicia no domingo.

Além do Vitória fora, pegará outro desesperado brigando para fugir do rebaixamento, o Cuiabá, em jogo adiado da 19ª rodada, dia 25, em São Januário. Na teoria, são os dois confrontos mais tranquilos, porque o Vasco terá três 'decisões' em sequência.



Primeiro jogará fora de casa no dia 11 com o Athletico-PR pela vaga na semifinal da Copa do Brasil, o que não consegue desde 2011, quando foi campeão do torneio. Depois, terá pela frente um clássico com o Flamengo e outro em São Januário com o Palmeiras, dois que brigam por título.



E ainda encara o Cruzeiro, fora de casa, no fim de setembro. É um adversário direto pelo G-6 e que hoje está sete pontos à frente.

O mês de agosto invicto



Vasco 2x2 RB Bragantino - Brasileirão

Vasco 1x0 Atlético-GO - Copa do Brasil

Vasco 2x0 Fluminense - Brasileirão

Criciúma 2x2 Vasco - Brasileirão

Vasco 2x1 Athletico-PR - Brasileirão

Vasco 2x1 Athletico-PR - Copa do Brasil



Os jogos do Vasco em setembro

1/9 (domingo) - Vitória x Vasco - 18h30 - Brasileirão

11/9 (quarta) - Athletico-PR x Vasco - 21h30 - Copa do Brasil

15/9 (domingo) - Flamengo x Vasco - 18h30 - Brasileirão

22/9 (domingo) - Vasco x Palmeiras - 16h - Brasileirão

25/9 (quarta) - Vasco x Cuiabá - 19h - Brasileirão

29/9 (domingo) - Cruzeiro x Vasco - 18h30 - Brasileirão