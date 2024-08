Rafael Paiva, técnico do Vasco, em entrevista coletiva - Reprodução/Vasco TV

Publicado 27/08/2024 00:26

Rio - Após sair atrás do placar e começar abaixo do esperado, o Vasco deu a volta por cima, soube utilizar a pressão de São Januário e virou para cima do Athletico-PR para vencer por 2 a 1 pela 24ª rodada do Brasileirão . Após o duelo, em entrevista coletiva, o técnico Rafael Paiva elogiou a postura da equipe principalmente para segurar o resultado construído e revelou que pensa em classificação para a Libertadores.

"Entre nós, a gente tem que buscar um limite sempre mais alto, porque é muito difícil você ficar brigando no final da competição com a obrigação de ter que ganhar jogos, a obrigação de ficar torcendo para os adversários. Então a gente está hoje em um lugar com um pouquinho mais de tranquilidade para tentar construir alguma coisa melhor. Temos empo para buscar coisas maiores e a gente tem que lutar sempre por isso", destacou.

Segurar o resultado no fim foi importante para deixar passar os fracassos contra Red Bull Bragantino e Criciúma, jogos recentes que terminaram empatados em 2 a 2 e que o Vasco cedeu o resultado nos acréscimos. Na visão do treinador, há evolução no trabalho por uma melhor postura em campo.

"A gente tem conversado muito sobre esse assunto. Se pegar lá de trás, foram mais jogos em que sofremos gol no final. Internamente estamos tentando buscar o motivo. Acho que passa por mérito do adversário em alguns momentos, passa por recuarmos demais. A gente conversou muito sobre isso. Hoje a nossa postura foi completamente diferente, de tentar manter, de ficar alto. A torcida também vibrando o tempo todo. A gente precisa ter essa regularidade sempre", disse o técnico do Cruz-Maltino.

A partida desta segunda-feira (26) foi a primeira das três contra o Athletico-PR. O Vasco receberá a equipe novamente em São Januário na quinta-feira (29) pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, mas, para Paiva, esse assunto não havia sido priorizado antes da vitória pelo Brasileirão.

"A gente estava focado completamente nesse jogo, não dá para ficar dividindo atenção com o próximo jogo. Esse era o mais importante para nós. É curtir a vitória e amanhã pensar no jogo de quinta."

Veja mais respostas de Rafael Paiva:

Desfalques de David e Philippe Coutinho

"A gente relacionou o David entre os 24, mas ele não amanheceu bem e teve que ser cortado. Coutinho está trabalhando, estava na transição, ainda não se sente 100%. Vamos ver esses dias para ver o que vai acontecer."

Jovens aparecem bem na vitória com assistências

"RaYan e Leandrinho entraram muito bem. É sempre importante pontuar que são atletas ainda com idade de sub-20, né? O Rayan fez gol contra o Criciúma. A gente tem cinco atletas sub-20 que já fizeram gol esse ano pelo Vasco no Campeonato Brasileiro. Acho um dado bem importante e relevante. Então demonstra o quanto a gente acredita na nossa base, no nosso trabalho interno e quanto a gente tem jogadores de talento. E mais uma vez duas assistências dos atletas sub-20, com idade sub-20. É importante porque a gente cobra demais Mas são atletas muito jovens ainda com grande potencial.

Saída de Adson no intervalo

"Adson tem jogado no limite de dor um pouco maior do que o normal, ali na canela. Tem jogo que sente menos, consegue desenvolver bem e fica até o fim. Hoje, sentiu um pouco mais, estava dolorido, terminou o primeiro tempo mancando. Não quis correr o risco de esperar para ver o que vai acontecer. Mas sabendo que tem qualidade para entrar. O Rayan entrou bem, fica esse saldo positivo de ter mais jogadores que podem mudar o jogo, a cara do jogo, mas não acredito que o Adson vá preocupar."

Emerson Rodríguez

"Fica o Emerson ter feito um bom jogo. Tenho falado o tempo todo de potencializar mais jogadores. Nossa torcida é muito exigente. Algum jogo que o Emerson não entrou tão bem e você ouve alguma coisa. É ter paciência. O Vasco tem um grupo bom, com jogadores que podem suprir a ausência de quem, na teoria, é titular. Isso demonstra a força do nosso grupo. O Rayan entrou bem de novo, já foi bem contra o Criciúma, o Leandrinho deu assistência. É confiar mais nos atletas que a gente tem, empurrar para cima. Jogar no Vasco não é fácil, mas eles têm qualidade. Se inverter a balança de apoiar mais, vai evoluir como equipe."