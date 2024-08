Philippe Coutinho deve retornar no duelo entre Vasco x Athletico-PR pela Copa do Brasil - Leandro Amorim / Vasco

Philippe Coutinho deve retornar no duelo entre Vasco x Athletico-PR pela Copa do BrasilLeandro Amorim / Vasco

Publicado 26/08/2024 18:29

Rio - Apesar de recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, Philippe Coutinho ainda desfalcará o Vasco no duelo desta segunda-feira (26), com o Athletico-PR, pelo Brasileirão. O meia foi diagnosticado com Covid-19 e ficou fora da relação da partida válida pela 24ª rodada.

Coutinho seguia o trabalho de transição e voltou a treinar com o elenco na última semana visando estar em campo nesta segunda para ganhar ritmo e ter melhores condições na quinta-feira, também contra o Furacão, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Quem também desfalca o Vasco contra os paranaenses é o atacante David. O clube informou que o jogador apresentou um quadro de celulite facial e foi afastado dos treinamentos.