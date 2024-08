Rafael Tolói em partida com a camisa da Atalanta - Divulgação / Atalanta

Rafael Tolói em partida com a camisa da AtalantaDivulgação / Atalanta

Publicado 24/08/2024 16:30

Rio - Em busca de um zagueiro, o Vasco teve uma proposta recusada pelo zagueiro Rafael Tolói. O zagueiro, de 33 anos, que defende a Atalanta, ficou balançado com a possibilidade de atuar no clube carioca, porém, optou por seguir no no futebol italiano. As informações são do portal "GE".

Dois fatos pesaram na decisão do defensor. O primeiro foi uma conversa com Gian Piero Gasperini, treinador da Atalanta. O comandante afirmou que conta com Tolói para a disputa da Liga dos Campeões. Outra questão determinante foi fato de a família estar adaptada à Itália.

Apesar da recusa, Tolói deseja manter aberta a possibilidade de defender o Vasco posteriormente. Revelado pelo Goiás, o zagueiro, que também passou pelo São Paulo, é titular na Atalanta há nove temporadas. Naturalizado italiano, ele foi campeão da Eurocopa em 2020.

A contratação de um zagueiro é considerada prioridade para o Vasco na atual temporada. Além de Tolói, outro nome que vem sendo ventilado como possível reforço é o de Luan Peres, que defende o Fenerbahçe.