Praxedes aquece antes de jogo do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Praxedes aquece antes de jogo do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 22/08/2024 22:45

Veja a publicação:

Hoje me despeço do Vasco, um GIGANTE que tive a honra de defender. Meu coração está repleto de gratidão por cada torcedor, companheiro de equipe e funcionário que fez parte dessa jornada. Levarei para sempre na memória os momentos inesquecíveis no Caldeirão e no Maraca.



Mas o que realmente marcou foram os momentos vividos no dia a dia do clube, as amizades que fiz aqui e que levarei comigo para sempre. Agradeço por ter feito parte dessa família e por ter sido acolhido com tanto carinho desde o primeiro dia. Que grupo espetacular! Sentirei muitas saudades.



Agora sigo em frente, mas sempre estarei torcendo pelo sucesso de todos vocês. Um agradecimento especial à torcida do Vascão, que é simplesmente incrível. Obrigado por tudo!

Praxedes defendeu o Gigante da Colina por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino. Como estava fora dos planos da comissão técnica, o Vasco não dificultou a saída do jogador para o Athletico.

O volante chegou ao Cruz-Maltino na segunda janela de 2023 e foi peça importante na campanha de recuperação do time naquele Campeonato Brasileiro. Apesar disso, caiu de produção e perdeu espaço. Ele soma 35 partidas, dois gols e duas assistências com a camisa do Vasco.