Rafael Paiva em treino no Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 22/08/2024 10:20 | Atualizado 22/08/2024 10:35

Rio - A partir da próxima segunda-feira, o Vasco irá encarar uma sequência de cinco jogos e só enxergará vermelho e preto como adversário. O Cruz-Maltino vai enfrentar Athletico-PR, Flamengo e Vitória em uma sequência que poderá definir os rumos da temporada do clube carioca.

O primeiro jogo será pelo Campeonato Brasileiro contra o Furacão, às 21h (de Brasília), em São Januário. Três dias depois, na próxima quinta-feira, as duas equipes voltam a se enfrentar pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, novamente na Colina Histórica.

No próximo dia 1, o Cruz-Maltino encara o Vitória, em Salvador, e depois no próximo dia 8 tem o jogo de volta contra o Athletico-PR, em Curitiba. Finalizando a série, o clube carioca enfrenta o Flamengo, no próximo dia 15, no Maracanã.

Pela Copa do Brasil, o Vasco vislumbra a possibilidade de voltar a conquistar um título de expressão nacional após 13 anos. No Brasileiro, dois triunfos contra o Vitória e diante do maior rival, praticamente encerrariam qualquer risco de rebaixamento e poderiam colocar o Cruz-Maltino mais próximo de uma luta pelas primeiras posições na tabela.