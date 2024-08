Maurício Lemos em ação durante jogo do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 20/08/2024 19:26

Rio - O Vasco desistiu da contratação de Maurício Lemos, zagueiro do Atlético-MG. O atleta deseja o valor total do contrato acordado com o Galo, que vai até dezembro do ano que vem, para deixar o clube, o que travou a negociação com o Cruz-Maltino. A informação é do canal 'Atenção, Vascaínos!'.

No fim de julho, o São Paulo tentou selar a chegada do jogador, mas esbarrou no entrave financeiro e se retirou da negociação. O Gigante da Colina, que estava otimista por um desfecho positivo nos últimos dias, optou pelo mesmo caminho.

Sem acordo com o defensor uruguaio, o Vasco seguirá no mercado em busca de reforços para o setor defensivo, parte carente do time comandado por Rafael Paiva.