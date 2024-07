Alex Teixeira é jogador do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Alex Teixeira é jogador do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 15/07/2024 17:36 | Atualizado 15/07/2024 17:45

Rio - Nesta segunda-feira, 15, o Vasco anunciou a contratação de Alex Teixeira. O meia-atacante, que é cria das categorias de base do Cruz-Maltino, firmou contrato válido até o fim de 2025.

Alex, de 34 anos, é o terceiro reforço do Gigante da Colina nesta janela de transferências. Antes dele, o clube oficializou os retornos de Souza Philippe Coutinho . Os três são amigos e foram formados nas categorias de base do Vasco.

Cabe lembrar que tanto Alex Teixeira quanto Souza foram sugestões de Philippe Coutinho. Em entrevista na última quinta-feira, o presidente do Vasco, Pedrinho, destacou que a chegada da dupla foi decidida após uma "avaliação técnica" do clube.

"Houve uma avaliação técnica, além de uma avaliação da estrutura do que estava sendo feito e do que o Coutinho estava fazendo para vir para o Vasco. Todo o esforço que o Coutinho fez para vir para o Vasco merecia uma atenção através de uma indicação do Souza e do Alex. E a indicação vale a pena porque nós procuramos um jogador na posição de segundo homem de meio. O Souza é um cara apaixonado pelo Vasco, com capacidade técnica para dar uma resposta", afirmou Pedrinho.

"E o Alex também, muito capacitado, teve uma passagem anterior em que o contexto não favoreceu. Ele merecia uma oportunidade de voltar a São Januário. E a questão financeira, que não ia lesar o clube de forma nenhuma. Então o contexto geral nos favoreceu a olhar com carinho uma indicação, não uma exigência. Nem é característica do Coutinho. Podem observar a humildade e a gentileza que ele tem para falar com vocês. Então que fique claro isso, e a resposta técnica dos dois eu acho que vai acontecer também", completou.

O jogador deixou o Vasco pela primeira em 2009, quando foi negociado junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Posteriormente, passou por Jiangsu Suning, da China, e Besiktas, da Turquia.