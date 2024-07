Vasco, de Rafael Paiva, sobe de produção a cada jogo - Leandro Amorim / Vasco

Vasco, de Rafael Paiva, sobe de produção a cada jogoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 15/07/2024 13:58

Rio - O Vasco decidiu valorizar o bom trabalho de Rafael Paiva à frente da equipe no Campeonato Brasileiro. Ainda interino e cotado para ser efetivado no cargo, o treinador recebeu um aumento salarial generoso por parte do Cruz-Maltino. A informação foi dada pelo "ge".

Paiva, que trabalhava no sub-20, assumiu o time profissional do Vasco após a demissão de Álvaro Pacheco, há quase um mês. Desde então, o presidente Pedrinho e o diretor técnico Felipe chegaram a traçar um perfil de substituto e entrevistaram treinadores, mas a busca esfriou por conta da evolução do time com o atual técnico.

No momento, não há conversas para contratar um novo técnico. Porém, Pedrinho e Felipe entendem que também ainda não é a hora de efetivar Rafael Paiva.

"Eu não vejo necessidade de falar publicamente que ele está efetivado. O que eu penso sobre ele, ele sabe diretamente. Ele tem toda segurança. Vocês não vão ouvir, nesse momento, que ele está efetivado. Mas ele sabe o que eu penso", declarou recentemente o presidente.

Desde que assumiu o Vasco, Rafael Paiva melhorou consideravelmente o desempenho do time. Em seis jogos, foram quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, aproveitamento que ajudou o Cruz-Maltino a se afastar da zona de rebaixamento.