Philippe Coutinho não entra em campo há praticamente dois mesesLeandro Amorim / Vasco

Publicado 15/07/2024 19:28

Rio - Apesar da alta expectativa da torcida, Philippe Coutinho não deve estrear pelo Vasco na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele completou cinco treinos no clube nesta segunda-feira (15), e não deve viajar para enfrentar o Atlético-GO, na quarta (17), às 19h (de Brasília).

O meio-campista não entra em campo há praticamente dois meses. A sua última partida foi no dia 18 de maio, pelo Al-Duhail, do Catar. Sendo assim, de acordo com o 'ge', Coutinho deve ser preservado pelo Cruz-Maltino neste início.

Ele estava treinando com um personal nas férias e se juntou ao elenco do Vasco um dia após ser anunciado, na semana passada . Desde então, fez atividades todos os dias, mas ficou de fora do momento final do treino desta segunda, quando o técnico Rafael Paiva dividiu os times no CT Moacyr Barbosa.

Depois de enfrentar o Atlético-GO, o Gigante da Colina terá outros dois compromissos longe do Rio de Janeiro: Atlético-MG e Grêmio. Isso porque a partida contra o Cuiabá, em São Januário, foi adiada. Há a expectativa de que Coutinho esteja à disposição para enfrentar o Galo, no domingo (21), mas ele ainda será avaliado.