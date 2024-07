Ramón Díaz acionou o Vasco na CBF e na Fifa ao longo da última semana - Jorge Rodrigues / AGIF / Estadão Conteúdo

Publicado 15/07/2024 16:32

São Paulo - Ex- Vasco , Ramón Díaz foi apresentado como novo treinador do Corinthians no início da tarde desta segunda-feira (15). Na entrevista coletiva, a saída do Cruz-Maltino foi um dos temas abordados pelo argentino, que deixou clara a sua insatisfação com o clube carioca.

"Eles nos despediram pelo Twitter. Salvamos o Vasco de uma situação muito grave, tivemos três ou quatro meses, em nenhum momento houve comunicação por parte do clube. Nem presidente, nem 777. Não tem uma chamada no meu telefone de dirigente. Depois do que fizemos, nem um agradecimento, nada, zero, mas o futebol continua", contou o comandante.

"O Vasco nos despediu, em quatro meses, nem presidente e nem dirigente do Vasco me chamou. Não deram dinheiro do ano passado, me devem, não pagaram nada. Mas como treinador, olhamos o futuro", finalizou.

Ramón Díaz, inclusive, acionou o Vasco na CBF e na Fifa ao longo da última semana . Ele, que deixou o clube em abril deste ano, cobra multa de cerca de R$ 30 milhões pela rescisão do contrato e pede o fim do vínculo federativo com o Cruz-Maltino.

Agora, o técnico assume o Corinthians em situação menos preocupante, mas parecida com a do Gigante da Colina em 2023: o Timão está na zona de rebaixamento, com 12 pontos. São três de desvantagem para o Vitória, primeiro time fora do Z4.