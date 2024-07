Ramón Díaz cobra multa de cerca de R$ 30 milhões pela rescisão do contrato com o Vasco, em abril deste ano - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 10/07/2024 18:36

Rio - O técnico Ramón Díaz acionou o Vasco na Fifa e na CBF. O argentino, que deixou o clube em abril deste ano, cobra multa de cerca de R$ 30 milhões pela rescisão do contrato e pede o fim do vínculo federativo com o Cruz-Maltino. As informações são do 'ge'.

A rescisão trabalhista, que se deu por pedido de demissão, já foi feita e registrada no sistema do Governo. Porém, ainda há o vínculo federativo com o Cruz-Maltino. O nome de Ramón Díaz consta no sistema da CBF como treinador do Vasco. Para que a rescisão seja registrada, ele próprio precisa carimbar assinatura no documento.

Como não quer assinar, já que o Gigante da Colina alega pedido de demissão, o argentino acionou o clube na CNRD da CBF. O técnico entrou com liminar pedindo a liberação de sua inscrição para que possa ser registrado pelo Corinthians, seu novo desafio na carreira

Enquanto isso, na Fifa, Ramón Díaz cobra do Vasco a multa pela rescisão do contrato, já que seu vínculo com o clube acabaria somente em dezembro de 2025. O Cruz-Maltino ainda não foi citado pela entidade máxima do futebol mundial, mas soube da ação porque ela foi juntada no processo da CBF.

O clube carioca, por isso, buscou depoimentos de jogadores e funcionários que presenciaram o que a SAF interpreta como o pedido de demissão do comandante e acredita que tem elementos sólidos para sustentar sua defesa. Os advogados vascaínos, inclusive, pretendem cobrar a multa do treinador e estão confiantes na vitória na Fifa.