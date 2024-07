Philippe Coutinho é o novo reforço do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Philippe Coutinho é o novo reforço do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 10/07/2024 13:01

Philippe Coutinho, enfim, foi anunciado como novo reforço do Vasco nesta quarta-feira (10). Durante a semana, o Cruz-Maltino planeja realizar dois eventos para apresentar sua maior contratação dos últimos anos. Rio - Após uma longa espera,. Durante a semana,

O primeiro será destinado apenas à imprensa. O novo camisa 11 falará pela primeira vez como jogador do Vasco em entrevista coletiva nesta quinta (11), às 15h11 (de Brasília), na Sede Náutica do clube, na Lagoa.

Já o encontro com a torcida deve acontecer no fim de semana. Como não jogará pelo Brasileirão, o Vasco planeja um evento em São Januário no sábado (13), às 12h (de Brasília), com a participação de torcedores influenciadores.

Coutinho retorna ao Vasco por empréstimo de um ano, após 14 temporadas no exterior. O jogador teve passagens pela Inter de Milão, da Itália, Espanyol e Barcelona, da Espanha, Liverpool e Aston Villa, da Inglaterra, além do Bayern de Munique, da Alemanha, e Al-Duhail, do Catar. Ele também defendeu Seleção na Copa do Mundo de 2018 e foi campeão da Copa América de 2019.