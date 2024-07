Comemoração do Sforza após o lindo gol de falta na vitória do Vasco sobre o Corinthians - Matheus Lima/Vasco Da Gama

Publicado 10/07/2024 21:48

Rio - O Vasco vive um momento especial acumulando bons resultados no Brasileirão e deu um salto na tabela, agora somando 20 pontos e abrindo boa distância da zona de rebaixamento. Autor do gol que deu números finais na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, nesta quarta-feira (10) , o volante Sforza destacou que a fase é um reflexo da mudança do clube em sua rotina.

Sforza acabou ficando fora da lista do técnico Mascherano para os Jogos Olímpicos de Paris com a seleção da Argentina. O meia não lamentou e preferiu destacar seu trabalho no Cruz-Maltino.

"Acho que a gente mudou a energia, a vontade nos treinamentos e tudo isso passa para o campo de jogo. Isso dá resultado. Não fui convocado, mas sigo treinando e tentando aproveitar todos os minutos que tenho aqui", disse, após o jogo, em entrevista ao "Premiere".

Quem abriu o placar foi o lateral-esquerdo Lucas Piton, ex-jogador do Corinthians. O jogador afirmou que o elenco está sendo recompensado.

"Representa trabalho de um grupo todo, acredito que o trabalho recompensa. Estamos sendo recompensados com três vitórias seguidas e vamos buscar mais."

O próximo duelo do Vsco será apenas na próxima quarta-feira (17), com o Atlético-GO, fora de casa.