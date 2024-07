Philippe Coutinho é o novo reforço do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 10/07/2024 13:17 | Atualizado 10/07/2024 13:18





"Eu te amo! Sempre soube que voltaria", declarou uma torcedora. "Nossa esperança de um futuro melhor", espera outro. "Se isso for um sonho, eu quero continuar dormindo". "Já pode colocar o Vasco para disputar a Champions League", brincou uma pessoa. O aguardado anúncio de Philippe Coutinho como reforço do Vasco finalmente aconteceu , no início da tarde desta quarta-feira (10). Com isso, a torcida cruz-maltina ficou em êxtase nas redes sociais e entrou em festa, com comentários de agradecimento, expectativas e memes."Eu te amo! Sempre soube que voltaria", declarou uma torcedora. "Nossa esperança de um futuro melhor", espera outro. "Se isso for um sonho, eu quero continuar dormindo". "Já pode colocar o Vasco para disputar a Champions League", brincou uma pessoa.

Torcedores também já pensam no encaixe do reforço com os atletas que estão no time. "Imagina Payet, Vegetti e Coutinho juntos. Pedi um time e me deram uma seleção", disse um, enquanto outros já pensam mais à frente. "Entreguem as taças!", afirmaram alguns cruz-maltinos.

Até poemas tiveram espaço nas comemorações da internet. "Quem é Philippe Coutinho? Para o vascaíno prisioneiro, é a liberdade. Para o vascaíno solitário, é o companheiro. Para o vascaíno viajante, é o caminho. Para a Barreira do Vasco, é o Baile", comentou um homem. Memes em celebração à chegada tomaram as redes sociais.

O camisa 11 do meu time é o Coutinho pic.twitter.com/JXmtzglRwq — CRVG da Decepção (@crvgdadecepcao) July 10, 2024

Além da torcida, grandes nomes do mundo do futebol desejaram felicidades ao atleta. "Boa sorte, irmão", afirmou Neymar Jr., em comentário no Instagram. "Momento abençoado por Deus, seja bem-vindo ao nosso Vascão", disse o ex-jogador Amaral.

Trajetória

Philippe Coutinho tem 32 anos e foi revelado no Vasco, onde jogou em 2009 e 2010. Desde então, saiu para o futebol internacional e acumula passagens por clubes como Internazionale, Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique. Na última temporada, estava no Al-Duhail, da Arábia Saudita, e chega emprestado do Aston Villa por uma temporada.