Estrella passa por cirurgia e desfalca o VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 10/07/2024 07:45 | Atualizado 10/07/2024 07:48

Rio - Os problemas físicos voltaram a assombrar o Vasco nesta temporada. O jovem Guilherme Estrella, de 19 anos, passou por uma cirurgia no joelho, nesta terça-feira (9), para corrigir um problema crônico na região, segundo o canal "Atenção Vascaínos". Ele não deve mais jogar nesta temporada.

A cirurgia foi considerada um sucesso, mas foi mais complicada do que o esperado. É bem provável que o jovem não jogue mais nesta temporada. Estrella possuía uma alteração anatômica congênita, conhecida como variante discóide, que gerava uma instabilidade na região do menisco.

A variante discóide afeta o desenvolvimento do menisco, deixando ele mais largo do que o natural. Sendo assim, ao invés de ter o formato de "meia lua", ele apresentava um formato que lembra um "disco", gerando um preenchimento de uma maior parte da articulação.

Estrella ganhou minutos sob o comando de Rafael Paiva. O jovem foi destaque na goleada do Vasco sobre o São Paulo por 4 a 1 e também entrou em campo contra o Bahia e Botafogo, quando lesionou logo no início do primeiro tempo do clássico.

Não é o primeiro problema com lesão com jovens na temporada. No início do ano, o Vasco perdeu Paulinho, que também só deve retornar aos gramados em 2025. Além disso, os problemas físicos são recorrentes, por exemplo, no francês Payet, que não conseguiu ter sequência após o Carioca.

O Vasco volta a campo nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), contra o Corinthians, em São Januário, pela 16ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino é o 13º colocado com 17 pontos, enquanto o Timão ocupa o 17º lugar, com 12.