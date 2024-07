Vasco tem retrospecto muito negativo contra o Corinthians - Leandro Amorim / Vasco

Vasco tem retrospecto muito negativo contra o CorinthiansLeandro Amorim / Vasco

Publicado 09/07/2024 17:34

Rio - Com apenas uma derrota nos últimos cinco jogos, o Vasco conta com a boa fase como trunfo para encerrar um tabu de 13 anos contra o Corinthians, seu adversário nesta quarta-feira (10), pelo Brasileirão. As equipes entram em campo às 19h (de Brasília), em São Januário.

O último triunfo do Gigante da Colina em cima do time paulista foi no dia 13 de outubro de 2010. Na ocasião, o Vasco venceu por 2 a 0, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.



Desde então, o Cruz-Maltino enfrentou o Timão em mais 21 oportunidades, com 8 empates e 13 derrotas. No século, os números são ainda piores. Em 40 partidas, o time carioca venceu apenas cinco vezes.

Com os recentes resultados positivos, a equipe comandada pelo interino Rafael Paiva subiu para a 13ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Vasco soma 13 pontos, cinco a mais do que o Corinthians, que abre a zona do rebaixamento.