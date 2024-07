Torcida vascaína está ansiosa pelo anúncio de Philippe Coutinho - Reprodução / Instagram

Publicado 09/07/2024 13:45 | Atualizado 09/07/2024 16:14

Rio - A torcida do vascaína não vê a hora do anúncio oficial que marca a volta de Philippe Coutinho ao Vasco. Nas redes sociais, internautas, que não escondem a irritação com a demora do comunicado, começaram a compartilhar diversos memes. No X, antigo Twitter, o nome do jogador chegou a ser o assunto mais comentado, nesta terça-feira (9).

Na rede, muitos vascaínos acreditaram que o anúncio do meia seria feito às 11h, o que não aconteceu. A esperança se transformou em raiva e alguns até ameaçaram a invadir São Januário, em tom de brincadeira. Mesmo em meio à apreensão, os internautas não perderam a piada e produziram uma variedade de memes.

Confira os memes: Segundo a "ESPN Brasil", o Vasco planejava anunciar a contratação de Coutinho na manhã desta terça-feira (9), mas houve um atraso na liberação dos documentos do Aston Villa , da Inglaterra e o Cruz-Maltino só irá anunciá-lo após receber a documentação e a assinatura do jogador.

Soltaram que o Vasco ia anunciar o Coutinho hoje as 11h, só esqueceram de avisar ao Vasco — camys (@camyllesantosss) July 9, 2024

ACABOU A PAZ, estamos invadindo



Ou anuncia o Coutinho por amor ou por terror pic.twitter.com/UtQHVkrmtL — Vini Rocha (@_ViniRocha__) July 9, 2024

Vídeo registra envelhecimento de um homem desde que Coutinho começou a se aproximar do Vasco. pic.twitter.com/mTBqE6ihYt — Delima (@deliminhaa) July 9, 2024

Vasco, tá todo mundo esperando você anunciar o Coutinho as 11.



Vai anunciar? pic.twitter.com/1vYIu5Csat — NCB Vasco (@ncbvasco) July 9, 2024

VOU CANTAR O HINO DO VASCO PRA PNEU ATÉ O COUTINHO SER ANUNCIADO pic.twitter.com/EbQGR0Zw7Q — yasmin (@yarrmin) July 9, 2024

“Se cair vai ter que anunciar o coutinho”



Vasco: pic.twitter.com/JuSSVx7KdO — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) July 9, 2024

Mais um dia com o celular colado na mão esperando o anúncio de Philippe Coutinho. pic.twitter.com/DVu5mK0ROl — O Almirante (@oalmirante_) July 9, 2024

Coutinho não foi anunciado pic.twitter.com/J9trEsTyCG — Crvg da Zoeira (@crvgdazoeiraa) July 9, 2024