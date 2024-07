Rafael Paiva faz bom trabalho no Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 09/07/2024 07:51

Rio - Com dez pontos somados nos últimos 15 possíveis, o Vasco melhorou na tabela do Campeonato Brasileiro, e um dos trunfos da sequência positiva é a evolução do sistema defensivo. Nos últimos cinco jogos pela Série A, o Cruz-Maltino marcou dez gols e reduziu sua dependência de Pablo Vegetti.

Até a décima rodada, o Vasco tinha apenas sete gols na competição, sendo quatro marcados pelo argentino, era o segundo pior ataque da competição. Em cinco jogos, a equipe carioca mais que dobrou seus números, e agora com 17 gols tem um sistema ofensivo superior ao de oito clubes no Brasileirão.



A redução da dependência de Pablo Vegetti também chama a atenção. Até aquele momento, mais da metade gols do Cruz-Maltino na Série A eram marcados pelo centroavante. Algo em torno de 57%. Nos últimos cinco jogos, ele anotou duas bolas nas redes, e o Cruz-Maltino marcou dez vezes. Ou seja, o atacante foi responsável por 20% dos gols.



A evolução ofensiva do trabalho de Rafael Paiva foi responsável por melhorar a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Com os pontos conquistados, o Cruz-Maltino passou a respirar e atualmente tem 17 pontos, com cinco de vantagem para a zona de rebaixamento.