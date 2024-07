Emerson Rodríguez em ação pelo Inter Miami - Divulgação

Publicado 08/07/2024 11:47

Rio - O Vasco inicia sua semana com a expectativa por reforços na janela de transferências, que se abre na próxima quarta-feira (10). O primeiro a desembarcar em São Januário será o atacante colombiano Emerson Rodríguez, que chega ao Rio nesta terça (9) para exames médicos, como informado pelo "ge".

O jogador de 23 anos será contratado por empréstimo de um ano junto ao Inter Miami, dos Estados Unidos. Na última sexta (5), o presidente Pedrinho falou sobre a negociação.

"O Emerson eu só falo que está fechado quando a tinta estiver no papel, mas está (risos)... Está correndo na velocidade 20 (risos)", declarou.

Revelado pelo próprio Millonarios, Emerson Rodriguez se transferiu do clube colombiano para o Inter Miami após se destacar em 2021. No futebol norte-americano acabou não tendo brilho. Antes de voltar ao Millonarios, o jogador atuou pelo Santos Laguna, também por empréstimo, no ano passado.