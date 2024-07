Adson abriu o placar para o Vasco contra o Internacional - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 07/07/2024 21:19

Rio - O atacante Adson, de 23 anos, encerrou um jejum de quatro meses sem marcar, e abriu o caminho para a vitória do Vasco sobre o Internacional, no Beira-Rio. O jogador reforçou o comprometimento dos cariocas na partida e também elogiou o desempenho cruz-maltino em Porto Alegre.

"Fico feliz, não só pelo gol, mas também pelo desempenho. Sabíamos da dificuldade do jogo, mas conseguimos fazer o que o professor (Rafael Paiva) pediu e graças a Deus conquistamos mais três pontos", afirmou o atacante em entrevista à Vasco TV.



Reforço do Vasco para a temporada, Adson marcou o seu terceiro gol com a camisa do Cruz-Maltino. Ele entrou em campo em 25 jogos na temporada. A última vez que havia balançado as redes tinha sido há mais de quatro meses, na vitória do clube carioca sobre a Portuguesa por 4 a 0, no Carioca, no dia 3 de março.



Na próxima temporada, o Vasco irá receber o Corinthians, em São Januário, às 19 horas (de Brasília), na próxima quarta-feira. O Internacional irá jogar no mesmo dia e horário contra o Juventude, no Beira-Rio, em duelo pela terceira fase da Copa do Brasil.