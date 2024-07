Payet sofre com problemas físicos e não tem sequência no Vasco - Leandro Amorim / Vasco

06/07/2024

Rio - O Vasco, mais uma vez, não contará com o francês Dimitri Payet. Exames de imagem apontaram edema no músculo posterior da coxa esquerda, e o jogador fica fora da partida contra o Internacional, neste domingo (7), às 18h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Payet foi ausência por cinco rodadas consecutivas devido à lesão na coxa direita, voltou no clássico contra o Botafogo (1 a 1) e esteve no time titular na partida contra o Fortaleza (vitória por 2 a 0). No entanto, precisou ser substituído com apenas 14 minutos da primeira etapa.

O meia-atacante fica no Rio de Janeiro para dar sequência ao tratamento sob acompanhamento de profissionais do Cruz-Maltino.

Para os próximos jogos, o técnico interino Rafael Paiva ainda tem outro problema. Ainda neste sábado, na divulgação da lista de relacionados para o duelo o Vasco informou que Guilherme Estrella vai precisar passar por uma cirurgia para corrigir problema no menisco do joelho direito.

O zagueiro João Victor segue em tratamento após lesão parcial do ligamento colateral lateral do joelho direito e também não tem previsão de retorno.

Veja a lista de relacionados: