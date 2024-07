Luiz Gustavo já foi relacionado para cinco jogos do Vasco no Brasileirão, mas ainda não entrou em campo - Matheus Lima / Vasco

Publicado 05/07/2024 18:08

Rio - O Vasco anunciou a renovação do contrato do zagueiro Luiz Gustavo, de 18 anos, nesta sexta-feira (5). O defensor, que é uma das grandes promessas da base cruz-maltina, está com o elenco profissional no momento e tem sido relacionado para os jogos com o técnico interino Rafael Paiva.

O novo vínculo será válido até meados de 2028. Antes, o contrato se encerraria em setembro do próximo ano.

"Desde que cheguei aqui, São Januário se tornou a minha casa e fico feliz com tudo que estou vivendo. Aqui estou me formando como jogador e como cidadão, e sou grato ao clube pela confiança. Espero dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno", afirmou Luiz Gustavo ao site oficial do clube.

Gerente da base do Gigante da Colina, Rodrigo Dias também valorizou o acordo: "Estamos muito felizes em poder renovar com mais um atleta da importância que tem o Luiz Gustavo. Ele é muito comprometido e tem um futuro brilhante pela frente".

"Acompanhei sua chegada em 2021, quando passou por todas as etapas no processo de avaliação até ser aprovado enquanto treinava com o grupo da categoria Sub-15, demonstrando um crescimento exponencial desde a sua chegada até os dias de hoje. Poder contribuir na manutenção destas joias aqui em São Januário é um motivo de orgulho enorme para todos nós", finalizou.

Luiz Gustavo foi relacionado para cinco duelos do Vasco neste Campeonato Brasileiro e, no início do ano, esteve com o elenco principal em uma partida do Campeonato Carioca. No entanto, ele ainda não fez sua estreia como profissional.