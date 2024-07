Marcelo Sant'Ana é o novo Executivo de Futebol do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 04/07/2024 17:05

Rio - Recém-contratado para assumir a direção de futebol do Vasco, Marcelo Sant'Ana acompanhou a vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, na última quarta-feira , ainda sob o comando do interino Rafael Paiva. O novo executivo do Cruz-Maltino, que chega do América-RN, terá como primeira missão ajudar no processo de escolha do novo técnico para a sequência da temporada.

No atual cenário, a diretoria do Vasco confia em Paiva para dar continuidade ao trabalho - em quatro jogos, ele conquistou sete pontos e viu o desempenho do time melhorar no Brasileirão. O interino, inclusive, afirmou que está pronto para a efetivação

Marcelo Sant'Ana vem de um trabalho no América-RN onde não precisou participar de tal decisão. Em sua passagem de destaque no futebol nordestino, pelo Bahia, contratou sete treinadores, sendo Guto Ferreira o de maior tempo de casa após assinatura.

O Vasco não tem pressa para a definição do novo treinador. Rafael Paiva conta com o respaldo do presidente Pedrinho, que, por sua vez, não tem conversas fortes com nenhum outro profissional.