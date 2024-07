Vegetti tem seis gols em 14 partidas pelo Brasileirão - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 04/07/2024 09:00 | Atualizado 04/07/2024 09:30

Pablo Vegetti marcou na vitória do Vasco sobre o Fortaleza por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino dispara cada vez mais como a referência de ataque do Cruz-Maltino e é autor de seis dos 15 gols do time na competição, uma média de 40%.

Além disso, os números do "Pirata" o colocam na disputa dos que mais marcam no maior torneio do país. Ele está empatado com Pedro, do Flamengo, na tabela de artilharia do Brasileirão.

Contando todo o ano de 2024, Vegetti chegou ao seu 14º gol em 26 jogos. Ele já igualou o maior goleador do time na última temporada, Gabriel Pec, que em 2023, entrou em campo 50 vezes.

O centroavante comemorou os três pontos , conquistados em São Januário. "Muito feliz pela vitória. A gente fez um grande trabalho e vinha fazendo um trabalho memorável. Acho que só não vinha dando resultado. Contra o Botafogo fizemos um grande jogo, hoje igual. Estamos melhorando, por isso estou feliz com o gol e pela vitória. Meus companheiros estão fazendo um trabalho enorme", disse.

Os outros oito gols do Vasco na competição foram marcados por Mateus Carvalho (2), David (2), Maicon (1), Guilherme Estrella (1), Leandrinho (1) e Paulo Henrique (1). O Cruz-Maltino teve um gol contra a favor de Alan Franco, no jogo contra o São Paulo.

Próximo compromisso

O Vasco volta a campo para enfrentar o Internacional neste domingo (7), às 18h, no estádio Beira-Rio. A partida será válida pela 15ª rodada do Brasileirão.